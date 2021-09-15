İsrail polisinden Harem-i İbrahim Camii’ne baskın! İbadet edenleri zorla dışarı çıkardılar

İsrail güçleri, Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret Günü) gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne girerek içeride ibadet eden Müslümanları zor kullanarak dışarı çıkardı. El Halil kentinde Vakıflar Müdürü Cemal Ebu Aram yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camii'ne ayakkabılarla baskın yaptığını, Müslümanların namaz kıldığı halılarda ayakkabıyla yürüyerek ibadet edenleri zor kullanıp camiyi boşaltmaya zorladığını ifade etti.

Aram, birkaç kişinin ve Evkaf Dairesi çalışanının silah dipçikleri ile darp edildiğini ve vücutlarında morlukların oluştuğunu belirtti. Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı Müsteşarı Hüssam Ebu El-Rub ise, bakanlığın işgalci İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Cami'nde gerçekleştirdiği sürekli kapatmaları, ezan okunmasını engellemesini ve çalışanlarını camiden atmasını kınadığını belirterek bu eylemin camiye açık bir saldırı ve tüm kontrolü ele geçirme girişimi olduğunu vurguladı.

İSRAİL MAKAMLARI YILDA 10 GÜN KAPATIYOR

Harem-i İbrahim Camii, Müslümanlar arasında Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal 4. cami olarak kabul ediliyor. Cami, İsrail makamları tarafından yılda 10 gün, Yahudi tatillerinde Müslümanlara tamamen kapatılıyor.