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Giriş Tarihi: 15.9.2021 22:40 Son Güncelleme: 15.9.2021 22:58

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 73 kişi öldü

İtalya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 73 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 130 bin 100 oldu

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 317 bin 666 testte 4 bin 830 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 618 bin 40'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 118 bin 487'ye geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 artarak 130 bin 100'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 8 bin 606 artışla 4 milyon 369 bin 453'e çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 81 milyon 511 bin 367 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 40 milyon 372 bin 824 oldu.

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 73 kişi öldü
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