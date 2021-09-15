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Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşinden Güney Kore'ye füze tepkisi: İkili ilişkiler yok olur
Giriş Tarihi: 15.9.2021 18:56 Son Güncelleme: 15.9.2021 19:02

Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşinden Güney Kore'ye füze tepkisi: İkili ilişkiler yok olur

Kuzey Kore lideri Kim’in kız kardeşinden Güney Kore’ye füze tepkisi: İkili ilişkiler yok olur

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i füze denemesi nedeniyle eleştirerek, "İki ülke arasındaki ilişkiler yok olur" tehdidinde bulundu. Kim Yo Jong, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği denemelerin ise rutin savunma önlemleri olduğunu savundu.

Ülke yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore'nin füze denemelerini "provokasyon" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

"İKİLİ İLİŞKİLER TAM BİR YIKIMA UĞRAR"

Kim Yo Jong, Moon'un "iftiralarına" devam etmesi halinde ikili ilişkilerin "tam bir yıkıma" uğrayacağını ifade ederken, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ise rutin savunma önlemleri olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore bugün balistik füze denemesi yaparken, ardından Güney Kore yönetimi de denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ülkenin füze kabiliyetindeki gelişmelerin "Kuzey Kore provokasyonuna karşı kesin bir caydırıcılık" görevi göreceğini söylemişti.

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Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşinden Güney Kore'ye füze tepkisi: İkili ilişkiler yok olur
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