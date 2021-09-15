Kuzey Kore lideri Kim’in kız kardeşinden Güney Kore’ye füze tepkisi: İkili ilişkiler yok olur

Ülke yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore'nin füze denemelerini "provokasyon" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.