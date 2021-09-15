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Giriş Tarihi: 15.9.2021 13:54

Pfizer 0-5 yaş arasına koronavirüs aşısı için adım attı

AA
Pfizer 0-5 yaş arasına koronavirüs aşısı için adım attı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs aşısı için yeni adım attı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre ilaç devi, 6 ay ila 5 yaş arası çocuklara koronavirüs aşısı onayı almak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracak.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuracağı bildirildi.

5-11 YAŞ ARASI İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTI

Politico'nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D'Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için FDA'dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi. Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

D'Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı. FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD'de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Kovid-19 aşısı olmuştu.

Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.

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Pfizer 0-5 yaş arasına koronavirüs aşısı için adım attı
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