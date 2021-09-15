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Giriş Tarihi: 15.9.2021 10:38

Son dakika: Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

DHA
Son dakika: Dışişleri’nden Somali’deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Mogadişu şehrinin Vadajir bölgesinde, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Mogadişu şehrinin Vadajir bölgesinde, 14 Eylül'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümetiyle halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir" denildi.

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Son dakika: Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
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