Taliban’dan flaş açıklama: Çok yakında hayata geçireceğiz

Taliban hükümetinin "Genelkurmay Başkanı" Kari Fasihuddin, yakın zamanda Afganistan'da düzenli ordu kuracaklarını söyledi. Başkent Kabil'de bir konferansta konuşan Fasihuddin, ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu.

Afganistan'da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

Öte yandan Fasihuddin, ülkede "etnik ve direniş temelli kargaşa çıkaranları" bastıracaklarını söyleyerek, "direnişçilerin" ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediğini ileri sürdü.