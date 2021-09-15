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Giriş Tarihi: 15.9.2021 16:59

Taliban'dan flaş açıklama: Çok yakında hayata geçireceğiz

AA
Taliban’dan flaş açıklama: Çok yakında hayata geçireceğiz

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede düzenli ordu için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Taliban hükümetinin "Genelkurmay Başkanı" Kari Fasihuddin, yakın zamanda Afganistan'da düzenli ordu kuracaklarını söyledi. Başkent Kabil'de bir konferansta konuşan Fasihuddin, ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu.

Afganistan'da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

Öte yandan Fasihuddin, ülkede "etnik ve direniş temelli kargaşa çıkaranları" bastıracaklarını söyleyerek, "direnişçilerin" ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediğini ileri sürdü.

Afganistan'daki 34 vilayetten 33'ü Taliban'ın kontrolü altına girmişti, ancak başkent Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti yerel grupların elinde kalmıştı.

Ulusal Direniş Cephesi adı altında toplanan söz konusu gruplara eski Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyordu. Taliban, 6 Eylül'de Pencşir vilayetindeki gruplarla çatışmaların sona erdiğini ve bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Aynı gün, AA muhabirleri Pencşir merkezine giren ilk basın kurumu olarak, vilayet merkezi Bazarak'ı görüntülemişti.

Bazarak'ta Taliban güçlerinin kontrolü sağladığı ve dağlarda zaman zaman çatışmaların devam ettiği gözlemlenmişti.

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Taliban'dan flaş açıklama: Çok yakında hayata geçireceğiz
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