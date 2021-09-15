Newsmax'e konuşan Trump, "Eğer bu iddialar doğruysa ki Milley'in Çin'i arayıp bunları yaptığına inanmak zor. Bu davranış vatana ihanete kadar gidebilir." dedi.

Çin'in ticaret savaşları ve yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını konusunda o dönemde sinirli olduğunu kabul eden Trump, "Ancak Çin'e saldırmayı düşündüğümü iddia etmek çok saçma. Bence Milley, Afganistan'dan çıkarkenki beceriksizliğinden böyle kurtulmayı düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.