Uçak kazasında ölen kişi dava tanığı çıktı

Yunanıstan'da 13 Eylül'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden İsraillilerden birinin eski Başbakan Binyamin Netanyahu
'nun yargılandığı davanın tanıklarından olduğu bildirildi. Düşen özel uçakta, Haim Geron
ve eşi Esti'nin hayatını kaybettiği ifade edildi. Geron'un Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanıkları arasında yer aldığı kaydedildi. Yunanistan
basını teknik arıza meydana gelen uçağın radardan kaybolduğunu yazarken, kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmıştı.