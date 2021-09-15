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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Uçak kazasında ölen kişi dava tanığı çıktı

Uçak kazasında ölen kişi dava tanığı çıktı
Yunanıstan'da 13 Eylül'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden İsraillilerden birinin eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanıklarından olduğu bildirildi. Düşen özel uçakta, Haim Geron ve eşi Esti'nin hayatını kaybettiği ifade edildi. Geron'un Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanıkları arasında yer aldığı kaydedildi. Yunanistan basını teknik arıza meydana gelen uçağın radardan kaybolduğunu yazarken, kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmıştı.
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Uçak kazasında ölen kişi dava tanığı çıktı
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