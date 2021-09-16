ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın "terör örgütü listesine" alınmasını talep etti

SİRACÜDDİN HAKANİ VURGUSU

Taliban yönetiminde Hakkani grubunun lideri ve ABD tarafından aranan Siracüddin Hakani'nin "İçişleri Bakanı" olarak görev almasına da değinen senatörler, ABD'ye yönelik saldırıları destekleme geçmişleri, yönetim tarzı ve ellerindeki silahlar dikkate alındığında Taliban'ın ABD için tehdit teşkil ettiğini savundu.

"TALİBAN'I TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRME" ÇAĞRISI

Senatörler, Dışişleri Bakanlığının, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında, terör faaliyetlerinde bulunan, ABD vatandaşlarını ve güvenliğini tehdit eden yabancı kuruluşları terör örgütü olarak tanıma yetkisini hatırlatarak, Dışişleri Bakanı Blinken'a şu çağrıda bulundu: "Taliban'ın tüm bu kriterleri karşıladığına inanıyoruz; sizi Taliban'ı bir yabancı terör örgütü olarak tanımlamanızı ve yasaların öngördüğü en şiddetli şekilde onlara muamele etmeye çağırıyoruz."