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Giriş Tarihi: 16.9.2021 22:34 Son Güncelleme: 16.9.2021 23:32

Asya'da gerilim tırmanıyor: 9 savaş uçağıyla sınır ihlali...

AA
Asya’da gerilim tırmanıyor: 9 savaş uçağıyla sınır ihlali...

Geçtiğimiz günlerde Çin, Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'na 19 uçakla girmişti. Çin bu kez 9 uçakla sınır ihlaline bir yenisini ekledi.

Tayvan, Çin'e ait 9 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

Taiwan News'da yer alan habere göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, savaş uçakları, keşif uçağı ve havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarıyla dün ADIZ'ı ihlal ettiği belirtildi.

TAYVAN HAREKETE GEÇTİ

Açıklamada, Tayvan'ın, Çin'e ait 9 uçağın izlenmesi için, uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.

Çin, 15 Haziran'da 28 savaş uçağı, 5 Eylül'de de 19 savaş uçağıyla ADIZ'ı ihlal etmişti.

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Asya'da gerilim tırmanıyor: 9 savaş uçağıyla sınır ihlali...
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