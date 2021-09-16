Bakü’nün çetelerden kurtuluşu kutlandı

Azerbaycan
'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu
tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 103. yıldönümü dolayısıyla çeşitli kentlerde törenler düzenlendi. Bakü Türk Şehitliği'ndeki törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri anıta çelenk bıraktı. Harp okulu öğrencileri ve subaylar ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Bakü sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi. Sokaklardan mehter marşları yükseldi. Bakülüler askerleri coşkuyla selamladı. Nahçıvan
, Gence
, Sumgayıt ve Şuşa
şehirlerinde de askeri yürüyüşler gerçekleştirildi.