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Giriş Tarihi: 16.9.2021 09:23

BM Genel Sekreteri Angelina Jolie ile görüştü

AA
BM Genel Sekreteri Angelina Jolie ile görüştü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi. ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter adresinden fotoğraflı paylaşım yapan Guterres, Jolie’ye teşekkürlerini sundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü | Video

Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip." ifadesini kullandı.

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BM Genel Sekreteri Angelina Jolie ile görüştü
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