Bulgaristan 14 Kasım’da sandığa gidiyor

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümetin kurulamaması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim için 14 Kasım tarihini belirledi. Parlamento ise daha önce cumhurbaşkanı seçimlerinin de aynı tarihte yapılması yönünde karar almıştı.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Radev ayrıca, ülkede 11 Temmuz'da yapılan bir önceki erken genel seçimlerin öncesinde kurmuş olduğu geçici teknokratlar hükümetinde 3 bakanı değiştirdi. 14 Kasım'daki erken seçimleri hazırlamakla görevli olacak 18 bakandan oluşan hükümette Başbakan Stefan Yanev görevine devam edecek.

Ekonomi Bakanı Kiril Petkov'un yerini Daniela Vezieva, Maliye Bakanı Asen Vasilev'in yerini ise Valeri Belçev alacak. Petkov ile Vasilev'in erken seçime katılmak üzere yeni bir siyasi projeye katılmaları bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığında ise Georgi Todorov'un koltuğuna Hristo Aleksiev geçecek.