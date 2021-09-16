Fransa’dan Avustralya’ya sert tepki: Sırtımızdan vurulduk!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın Fransa'dan denizaltı alımını iptal ederek ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaşmasına, "sırtımızdan vurulduk" tepkisini verdi.

France Info kanalına konuşan Le Drian, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Fransız Naval şirketinden 12 denizaltı alınmasını iptal edip ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaştıkları açıklamasına sert tepki gösterdi.

"GÜVENİMİZE İHANET EDİLDİ"

Kızgın olduğunu ve Avustralya'nın, müttefikliğe yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Le Drian, "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." ifadelerini kullandı.

Le Drian, Avustralya ile müzakerelerin 2014'te başlayıp 2016'da bir anlaşmayla sona erdiğini hatırlatarak Avustralya ve ABD'den konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.