Fransız adaydan ırkçı vaat: Muhammed ismini yasaklayacağım

FRANSA
'DA 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklaması beklenen aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'un İslam karşıtı vaadi tepki topladı. "Fransa için iyi fikirlere sahip olduğumu düşündükleri için beni aday olmaya zorluyorlar" diyen ancak resmi olarak adaylığını açıklamayan Zemmour, İslam düşmanlığını körükleyen seçim vaadini duyurdu. Seçildiği takdirde hangi politikaları uygulayacağı sorusuna Zemmour, "İlk adımlarımdan biri Fransızca
olmayan Muhammed ismini yasaklamak olacak" cevabını verdi.