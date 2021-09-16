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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Genelkurmay Başkanı’ndan Çin’e Trump güvencesi

Genelkurmay Başkanı’ndan Çin’e Trump güvencesi
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley hakkındaki iddialar ABD'yi karıştırdı. Milley'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı bırakmamak için Çin'e savaş açabileceği endişesi konusunda iki kez Pekin'e teminat verdiği iddia edildi. Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan ve yakında yayına çıkacak olan "Tehlike" başlıklı kitabın ortaya çıkan bazı kısımlarında, Milley'in iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürüldü. Bu iddiaların ardından ABD'de bir grup Milley'in 'vatana ihanetten' yargılanması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan Çin donanmasına ait 4 savaş gemisinin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyir faaliyetinde bulunduğu iddia edildi.
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Genelkurmay Başkanı’ndan Çin’e Trump güvencesi
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