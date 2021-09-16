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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Güney Kore’den de füze hamlesi geldi

Güney Kore’den de füze hamlesi geldi
GÜNEY Kore ile Kuzey Kore arasındaki gerilimde, her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Güney Kore, denizaltıdan başarılı bir şekilde balistik füze fırlattığını duyurdu. Yonhap ajansındaki haberde, Güney Kore'nin yaptığı füze denemesiyle kendi ürettiği balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlatma kapasitesine sahip 7'nci ülke olduğu belirtildi. Öte yandan Kuzey Kore'nin de dün sabah Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına iki kısa menzilli balistik füze ateşlediği duyuruldu. Denemenin, ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" zirvesi sonrası yapılması dikkati çekti.
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Güney Kore’den de füze hamlesi geldi
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