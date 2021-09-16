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Giriş Tarihi: 16.9.2021

İsrail’den Filistinli tutukluya işkence

İsrail’den Filistinli tutukluya işkence
İSRAİL'İN Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yakalanan Filistinli tutuklu Muhammed el-Arıda ağır işkenceye maruz kaldı. Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Halid Mehacine, "Esir Arıda, gerçekten sert bir işkenceden geçti, ağır dövülme şeklinde saldırıya uğradı, başı yerlere vuruldu" dedi. Arıda'nın tüm vücudunda ağır yaraların olduğunu söyleyen Mehacine, "Yaralarına rağmen hâlâ herhangi bir tedavi görmedi" ifadesini kullandı. 6 Eylül'de firar eden 6 Filistinliden dördü yakalanmıştı. İsrail polisi, Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat adlı 2 Filistinliyi ise bulamadı.
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İsrail’den Filistinli tutukluya işkence
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