İsrail’den Filistinli tutukluya işkence

İSRAİL'İN Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yakalanan Filistinli tutuklu Muhammed el-Arıda ağır işkenceye maruz kaldı. Filistin Esirler Cemiyeti
Avukatı Halid
Mehacine, "Esir Arıda, gerçekten sert bir işkenceden geçti, ağır dövülme şeklinde saldırıya uğradı, başı yerlere vuruldu" dedi. Arıda'nın tüm vücudunda ağır yaraların olduğunu söyleyen Mehacine, "Yaralarına rağmen hâlâ herhangi bir tedavi görmedi" ifadesini kullandı. 6 Eylül'de firar eden 6 Filistinliden dördü yakalanmıştı. İsrail polisi, Eyhem Fuad Kemamci
ve Yakub Nufeyat
adlı 2 Filistinliyi ise bulamadı.