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Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:47

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Amerikan tarzında cezaevini duyurdu

AA
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Amerikan tarzında cezaevini duyurdu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada Amerikan tarzı en büyük cezaevi kompleksinin yakın zamanda açılacağını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkedeki Amerikan tarzı en büyük cezaevi kompleksinin önümüzdeki günlerde açılacağını söyledi. Mısır devlet televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Sisi, ülkede büyük bir cezaevi kompleksinin açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sisi, önümüzdeki günlerde Amerikan versiyonuna göre tasarlanmış en büyük cezaevi kompleksinin açılacağını aktararak, bunun Mısır'daki 7-8 cezaevi arasında olacağını kaydetti.

Cezaevinde, şartların insani olacağını ifade eden Sisi, cezaevinde hareket, nakil ve yaşam haklarının saygın olacağını, kültür, sağlık ve insani bakımının sağlanacağını aktardı.

Sisi, ceza alarak gelen mahkumun (hapishanede) bir kez daha cezalandırılmayacağını, cezasını insani yaşam koşullarının sağlanmasıyla çekeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, bu ıslah sürecinin entegre bir sistem içinde olabileceğine işaret etti.

Kahire merkezli sivil kuruluş olan Arap İnsan Hakları Enformasyon Ağı geçen nisan ayındaki açıklamasında Mısır'da 78 ana hapishane olduğunu; bunların 35'inin Ocak 2011 devriminden sonra kurulduğunu belirtmişti. Mısır, zaman zaman tutuklularının durumlarına ilişkin yerel ve uluslararası düzeyde eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Kahire yönetimi, söz konusu eleştiriler karşısında tutukluların haklarının gözetildiğini, bu konuda yasalara, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere uyulduğunu ifade ediyor.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Amerikan tarzında cezaevini duyurdu
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