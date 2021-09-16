Rusya Devlet Başkanı Putin’den yeni açıklama: Çevremdeki birçok kişi…

Son açıklamasının ardından bugün Putin, karantinada kalmaya devam edeceğini duyurdu. Başkan Putin, çevrimiçi olarak katıldığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı açıklamada, yakın çevresindeki birçok kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucunda birkaç gün daha kendini karantinaya almaya devam edeceğini kaydetti.

Açıklamasında, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye ziyaretini iptal etmek zorunda kalmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Putin, "Biliyorsunuz ki Duşanbe ziyaretimi maalesef son anda iptal etmek zorunda kaldım. Bundan çok pişmanım, fakat bunun nedeni Covid-19 vakalarının sadece 1 veya 2 kişide değil, en yakın çevremde birkaç düzine kişide tespit edilmiş olması. Şimdi birkaç gün kendimi karantinaya almam gerekiyor" ifadelerini kullandı.