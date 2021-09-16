Taliban karıştı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın bundan sonra atacağı adımlar merakla bekleniyor. 15 Ağustos'tan beri ülkeyi yöneten Taliban, geçtiğimiz günlerde yeni hükümet kurmuştu. İngiliz yayın organı BBC'deki habere göre Taliban'ın kurduğu yeni hükümetle ilgili liderler arasında büyük bir kavga yaşanıyor.