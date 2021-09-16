Van Gogh’un yeni keşfedilen çizimi ilk kez sergilendi

BBC'nin haberine göre, Van Gogh Müzesi, sanatçının, daha önce görülmemiş, yorgun yaşlı bir adamın resmedildiği çiziminin yeni keşfedildiğini doğruladı.

Müze, "Study for Worn Out" adlı çalışmanın 1882 yılında, yani Van Gogh'nun kariyerinin başlarında çizildiğini açıkladı.

Söz konusu çizimin, yüzyıldan uzun süredir Hollandalı bir ailenin özel koleksiyonunda saklı kaldığı ve bugün ilk kez Amsterdam'daki müzede sergilendiği aktarıldı.