Yürüyen müze!

ABD
'de işlenmiş et sektöründe çalışan Shane Smith
, 340 kilogramlık timsahın midesinden binlerce yıllık eser çıkardı. Ok ucuna benzer nesnenin ilkel bir silah parçası olduğunu keşfeden Smith, önce timsahın okla vurulduğundan şüphelendi. Ama balık ağlarını aşağı çekmek için kullanılan ağır taş niteliğindeki çekülü görünce bunların daha özel nesneler olduğunu anladı. Uzmanların incelemesinin ardından ok ucu gibi görünen nesnenin aslında bugünkü şekliyle bir ok ucu olmadığı anlaşıldı. Nesne, binlerce yıl önce insanların mızrak fırlatmak için kullandığı ilkel silahın parçasıydı. İncelemelerin ardından çekülün MÖ 1700 civarında yapıldığı ortaya çıktı. Mızrak fırlatmak için kullanılan parçanınsa MÖ 6000 ila 5000 yıllarında yapıldığı düşünülüyor.