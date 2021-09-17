ABD’den dikkat çeken araştırma: İşte uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı...

10 BİN ADIMLIK GELENEKSEL HEDEF

Bu bağlamda, Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. I-Min Lee, 10 bin adımlık geleneksel hedefin her şeyden çok "pazarlama aracı" olduğunu belirtti. Ayrıca Lee'nin 2019'da yaptığı araştırmada da daha düşük ölüm oranlarının günlük 7 bin 500 adıma varan yürüyüşlerle ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Son yapılan çalışma, orta yaşlı kişilerin günlük ne kadar yürümesi gerektiğine dair daha fazla fikir verse de henüz ABD federal sağlık yetkililerince önerilen adım sayısı bulunmuyor.