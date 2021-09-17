Eski liderlerin evinde milyonlarca dolar bulundu

Afganistan
'da Taliban'ın kontrolüne geçen Merkez Bankası
, eski üst düzey yöneticilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 milyon doları aşan değerde nakit para ve altın külçeleri ele geçirildiğini açıkladı. Alman
DW ajansındaki habere göre evlerindeki nakit para ve külçe altınlara el konan eski Afgan hükümet mensupları ve üst düzey memurlar arasında eski Devlet Başkan Yardımcısı Emrullah Salih
de var. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından Pencşir vilayetinde direniş örgütleyen Salih'in şu an nerede bulunduğu bilinmiyor.
ABD'DE HER 500 KİŞİDEN BİRİ KORONADAN ÖLDÜ
ABD
'DE bildirilen ilk Kovid-19 vakasından bu yana her 500 Amerikalıdan 1'i koronavirüsten hayatını kaybetti. Ülkedeki Ölümler 3 kat, vakalar da yüzde 30 arttı. Geçen ay ortalama günlük vakalarda yüzde 30'dan fazla artış bildirildi ve günlük ölümlerin sayısı neredeyse üç katına çıktı. Hastaneler Delta varyantı nedeniyle yatak yetersizliğiyle boğuşuyor. ABD nüfusunun sadece yüzde 54'ü tam olarak aşılanmışken, aşı olanların oranı da geçtiğimiz ay içinde düştü.