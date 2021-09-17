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Giriş Tarihi: 17.9.2021

Fransa, DEAŞ’ın Sahraaltı Afrika sorumlusunu etkisiz hale getirdi

TERÖR örgütü DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki (Sahel) bir numaralı ismi Adnan Abou Walid al-Sahraoui'nin, Mali'de konuşlu Fransız Barkhane güçlerince öldürüldüğü bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın lideri Sahraoui'nin, Fransız kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti. Büyük Sahra DEAŞ'ı (EIGS) olarak bilinen ve Sahraoui'nin başını çektiği örgüt, Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu kapsayan üç ülkenin sınır bölgesindeki saldırılardan sorumlu tutuluyor.
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Fransa, DEAŞ’ın Sahraaltı Afrika sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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