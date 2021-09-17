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Giriş Tarihi: 17.9.2021 10:39

Güzel haberi İngilizler duyurdu: Türkiye o listeden çıkarılacak...

Güzel haberi İngilizler duyurdu: Türkiye o listeden çıkarılacak...

İngiltere, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı seyahat kısıtlamaları uyguluyor. 'Kırmızı Ülkeler' olarak adlandırılan ülkelere yapılacak yolculuklara izin verilmiyor. Times Gazetesi, Türkiye'nin 'Kırmızı Ülkeler' listesinden çıkarılacağını ve 'Seyahat edilebilir' ülkeler listesine alınacağını duyurdu.

Dünyaca ünlü Times gazetesi, İngiltere'nin kırmızı ülkeler listesinde olan Türkiye'nin, yapılacak yeni değerlendirmeyle "seyahat edilebilir ülkeler" arasına alınacağını yazdı.

5 GÜNLÜK OKUL TATİLİNDE TÜRKİYE'YE GELECEKLER

Gazete, hükümetteki üst düzey kaynaklarına dayandırdığı haberde İngiliz turistlerin 5 günlük okul tatilinde Türkiye'ye seyahat edebileceğine de yer verdi.

Trafik ışığı olarak bilinen seyahat düzenlemesi ile ilgili son değerlendirmenin sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

"VERİLER TÜRKİYE'YE SEYAHAT İZNİ VERİLMESİNİ DESTEKLİYOR"

Guardian gazetesi de konuya dair bir haber yayınladı. Haberde, Covid-19 veri analisti Tim White'ın, "Veriler Türkiye'nin kırmızı ülkeler listesinden çıkarılmasını destekliyor" görüşüne yer verildi.

Veri analistleri, bir önceki değerlendirmede de Türkiye'nin sınırdaki ülkelerden olduğunu ve sarı listeye alınabileceğini söylüyordu.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Türkiye'nin tüm yaz sezonu boyunca, örneğin Hindistan sarı listedeyken dahi kırmızı listede tutulması tartışma konusu olmuştu. Listenin bazı çifte standatlar içerdiği belirtiliyordu.

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Güzel haberi İngilizler duyurdu: Türkiye o listeden çıkarılacak...
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