Güzel haberi İngilizler duyurdu: Türkiye o listeden çıkarılacak...

"VERİLER TÜRKİYE'YE SEYAHAT İZNİ VERİLMESİNİ DESTEKLİYOR"

Guardian gazetesi de konuya dair bir haber yayınladı. Haberde, Covid-19 veri analisti Tim White'ın, "Veriler Türkiye'nin kırmızı ülkeler listesinden çıkarılmasını destekliyor" görüşüne yer verildi.

Veri analistleri, bir önceki değerlendirmede de Türkiye'nin sınırdaki ülkelerden olduğunu ve sarı listeye alınabileceğini söylüyordu.