Hollanda parlamentosunda Afganistan depremi: Peş peşe istifalar geldi

2017'DE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Hristiyan Demokrat Parti (CDA) üyesi olan Bijleveld, 2017'de Savunma Bakanlığı görevine başlamıştı.

Soru önergesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda Kaag da kınanmış ve oturum sonrası istifa etmişti. Oylama öncesi konuşan Bijleveld sonuç ne olursa olsun istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.

Öte yandan hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığını, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı olan Tom de Bruijn'ın vekil olarak üstleneceği belirtildi.