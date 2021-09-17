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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten göçmen açıklaması: AB'nin Türkiye ile uyuşması gerekiyor
Giriş Tarihi: 17.9.2021 22:25 Son Güncelleme: 17.9.2021 22:35

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten göçmen açıklaması: AB'nin Türkiye ile uyuşması gerekiyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten göçmen açıklaması: AB’nin Türkiye ile uyuşması gerekiyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis göçmen konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda Türkiye'nin kilit ortak olduğunu vurgulayan Miçotakis, "AB'nin Türkiye ile uyuşması gerek" dedi.

Dünyada küresel bir sorun haline gelen 'göç krizi' birçok ülkeyi tehdit ederken, özellikle Afganistan'da yaşanan son gelişmeler Türkiye'yi ve Avrupa'yı yeni bir krizle karşı karşıya bıraktı.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye'den yapılan açıklamalarda yeni bir göç dalgasınının kaldırılamayacağı vurgulanırken, benzer açıklamalar komşu Yunanistan'dan da geldi.

"AB'NİN TÜRKİYE İLE UYUŞMASI GEREK"

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis yaptığı son değerlendirmelerde, göç krizinde Türkiye'nin kilit ortak olduğunu ifade etti ve Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Miçotakis, "AB'nin Türkiye ile uyuşması gerek" dedi.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten göçmen açıklaması: AB'nin Türkiye ile uyuşması gerekiyor
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