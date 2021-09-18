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Giriş Tarihi: 18.9.2021 10:51 Son Güncelleme: 18.9.2021 11:05

ABD sınırında kriz! Binlercesi akın etti

AA
ABD sınırında kriz! Binlercesi akın etti

ABD’nin Meksika sınırında, geçtiğimiz günlerde büyük bir hareketlilik yaşandı. Göçmen sorununun yaşandığı sınır bölgesinde binlerce Haitili, sınırda bulunan nehri geçerek ülkeye giriş yapmak için büyük izdiham yarattı.

ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü.

35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı.

NEHRİ YÜRÜYEREK GEÇTİLER

Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrinin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edildi.

Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Öte yandan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından "Bu insan yapımı bir krizdir." diyerek Biden yönetimini eleştirirdi.

CBP'nin ağustosta 209 bine yakın göçmeni gözaltına alarak sınır dışı ettiği bilgisi paylaşılırken, Trump yönetiminin görevde olduğu geçen yıl aynı dönemde gözaltına alınan yakalanan göçmen sayısının 50 bin civarında olduğuna dikkat çekildi.

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ABD sınırında kriz! Binlercesi akın etti
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