Başkan Erdoğan, BM 76’ncı Genel Kurulu’na katılmak üzere bugün ABD’ye gidecek

Başkan Erdoğan, "Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla gerçekleştirilecek olan 76'ıncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül 2021 tarihinde hitaplarını gerçekleştirecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

Başkan Erdoğan, ziyaret vesilesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanısıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Erdoğan ayrıca, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

ABD BASININA MÜLAKAT VERECEK

Başkan Erdoğan'ın, ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ni katılması bekleniyor.