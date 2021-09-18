Çinli taykonotlar Dünya’ya döndü

Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tianhe (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'nda görev yapan taykonotlar, 3 ay sonra Dünya
'ya döndü. Xinhua'nın haberine göre, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tienhı'da 17 Haziran'dan bu yana çalışmalar yürüten Liu Boming, Tang Honbo ve Nie Haisheng isimli taykonotlar, yerel saatle 13.35'te Moğolistan
'ın Gobi Çölü
'ne indi. Taykonotları taşıyan kapsülün paraşütle çöle iniş yaptığı anlara ilişkin görüntüler, devlet medyası CCTV'de yayınlandı. Taykonotlar yaklaşık yarım saat sonra bulundukları kapsülden çıktı. Bir süre kendileri için kapsülün dışına yerleştirilen koltuklarda oturan taykonotlar, Dünya'nın yerçekimine ve atmosferine uyum sağlamaya çalıştı. 90 günlük seyahatleri boyunca taykonotlar istasyonda teknik çalışmalarda bulunmuş ve uzay yürüyüşü yapmıştı.