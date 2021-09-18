Denizaltı krizi tırmanıyor! Fransız Bakan, ABD ve Avustralya’ya ’eski ortak’ dedi

BİDEN'I TRUMP'A BENZETTİ: KATLANILAMAZ

Jean-Yves Le Drian, Biden'in bu konudaki davranış tarzını eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzeterek, Biden'in tweet atmasa da tek bir duyuruyla hareket ettiğini, bunun katlanılamaz olduğunu vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Çin, ABD, Türkiye ve Rusya karşısında Avrupa strateji değiştirmeli mi?" sorusuna, Afganistan'dan çekilme ve denizaltı krizinden sonra, eğer tarihte kalmak istiyorsa Avrupa ülkelerinin birleşmesi ve farklı bir doğrultuda hareket etmesi gerektiği şeklinde cevap verdi.