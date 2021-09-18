Fillere özel yemek alanı

Çin
'in Yünnan eyaletinde filler için özel bir yemek alanı hazırlandı. Eyalette, geçen yıl bir grup filin yaşam alanlarını terk edip birçok yerleşim yerinden geçerek maddi zarara neden olmasının ardından yeni önlemler alındı. Jinghong bölgesinde filler için yaklaşık 670 bin metrekarelik bir yemek alanı oluşturuldu. Kurulan bölgede 38 bin tane muz ağacı ve farklı noktalarda tuzlu su alanları yer alıyor. Yetkililer böylece hayvanların gerekli besinleri ve mineralleri alabileceğini belirtti. Uygulama sayesinde fillerin köylerde yemek aramak zorunda kalmayacağı ve çiftçilerin ekinlerinin zarar görmeyeceği kaydedildi.