Fransa’da korkunç cinayet! Türk genç böyle bulundu…

Tüyler ürperten vahşi cinayetinle ilgili soruşturma başlatan polis, Aydın'ın kaybolmadan önceki gece kahvede kağıt oynadığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre kahvede otururken 23.00 sularında kendisine gelen bir telefon sonucu çıktığı belirlendi. Otomobiline binerek uzaklaşan Aydın'dan bir daha haber alınamadı.

Polis yetkilileri, olaya ilişkin yaptığı araştırmada Aydın'ın aynı kentte yaşayan üç çocuklu bir Türk aileyle bağlantısı olduğunu tespit etti. Cesedin bulunmasından birkaç gün önce Türkiye'ye geldiği belirtilen aileden de haber alınmazken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.