Google’dan KKTC bayrağına skandal sansür!

Arama platformu Google, 'The more we learn, the closer we get (Ne kadar çok öğrenirsek, o kadar yaklaşırız)' başlıklı yeni reklamını yayınladı. Reklamda KKTC bayrağına uygulanan sansür büyük tepki çekti.

İLK REKLAMDA KKTC BAYRAĞI GÖRÜLDÜ

Arama motoru Google, Birleşik Krallık hesabından 'The more we learn, the closer we get (Ne kadar çok öğrenirsek, o kadar yaklaşırız)' başlıklı yeni reklamını yayınladı. İlk olarak Twitter'a yüklenen bir dakikalık reklamın 20'nci saniyelerinde arka planda KKTC bayrağına yer verildiği görüldü.

YOUTUBE'DAKİ REKLAMDA SİLİNDİ

KKTC'nin bayrağının yer aldığı reklam için Google'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığı yorumları yapıldı. Bazı kesimler duruma tepki gösterirken, bazı kesimlerden destek geldi. Ancak, Google'ın YouTube'a yüklediği videoda KKTC bayrağını sildiği görüldü. Uygulanan sansür büyük tepki çekti.

