İngilizlerden olay yaratan analiz: Türkiye’yle anlaşmak için sıraya girdiler

Özellikle son yıllarda savunma sanayinde ve dış politikada elde ettiği başarılarla kendinden söz ettiren Türkiye, başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tartışılmaz bir bölgesel güç olarak varlığını tüm dünyaya kabul ettiren Türkiye, bir kez daha analizlere konu oldu. Dünyanın en prestijli okullarından biri olarak gösterilen London School of Economics tarafından kurulan Global Risk Insights'ta yayınlanan bir analiz, Türkiye'yle ilgili dikkat çeken ifadelere imza attı.

"DÜNYA ÜLKELERİ TÜRKİYE İLE ANLAŞMA YOLUNA GİDİYOR"

Hugo Blewett-Mundy'nin "Erdoğan, Afganistan'daki stratejik fırsatı değerlendiriyor" başlığıyla kaleme aldığı analizde küresel olarak çok kutuplu bir sisteme girilmesinde Türkiye'nin edindiği yeni konum mercek altına alındı. ABD, Suudi Arabistan, Avrupa ve BAE gibi birçok güçlü devletin, Türkiye ile anlaşma yoluna gitmeye çalıştığının ortaya konduğu analizde Türkiye'nin politik çerçeveyi okumadaki başarısından da övgüyle söz edildi.