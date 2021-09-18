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Giriş Tarihi: 18.9.2021

İngiltere’nin yeni İstanbul Başkonsolosu: Kıbrıslı Kenan

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
İngiltere’nin yeni İstanbul Başkonsolosu: Kıbrıslı Kenan
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başlayan Kenan Poleo, sosyal medyadan İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, ailesinin kökeni ile Türk kimliğini anlattı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Poleo, Türkçe'yi büyük anneleri Rabiye ve Fatma ile dedesi Mehmet'ten öğrendiğini söyledi. "Merhaba, ben Kenan. Harika bir şehir olan İstanbul'da ikinci haftanın tadını çıkarıyorum" diyen Poleo, "Pek çok kişi kökenimi, aslen nereli olduğumu soruyor. Yüzde 100 Britanyalıyım" dedi. Paleo, Kıbrıs Türkü ailesi için de şu bilgileri verdi: "Annem Emine ve babam Hasan, 50'li yıllarda Londra'ya gelmişler. Burada tanışıp âşık olup evlenmişler. Soyadım Poleo, Mehmet dedemin takma adından geliyor. Şüphesiz ki Napolyon'a benziyordu. Londralıyım ama Kıbrıs kökenliyim" dedi
Ailesinin birbirine çok bağlı olduğunu vurgulayan Kenan Poleo, ablaları Filiz ve Gonca ile fotoğrafını da paylaştı.
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İngiltere’nin yeni İstanbul Başkonsolosu: Kıbrıslı Kenan
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