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Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:14

SON DAKİKA: Afganistan'da bombalı saldırı

AA
SON DAKİKA: Afganistan’da bombalı saldırı

Son dakika haberleri... Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da sular durulmuyor. Son olarak ülkenin doğusundaki Celalabad kenti ve başkent Kabil'de art arda bombalı saldırılar gerçekleşti.

Son dakika haberleri... Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kenti ve başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentin 3 ayrı bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve Taliban güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise saldırılarda Taliban aracının hedef alındığını, 3 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan yerel kaynaklar, Kabil'in batısındaki Şehrek İrfani bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.

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SON DAKİKA: Afganistan'da bombalı saldırı
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