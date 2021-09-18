Son Dakika: Fransız Bakan’dan çarpıcı İngiltere yorumu

AB'nin stratejik özerklik geliştirmekle savunma alanındaki bağımsızlığını sağlayacağını belirten Beaune, AB'nin savunma alanına, özellikle de siber güvenliğe daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Bakan Beaune, Avustralya'nın Fransa ile 2016'dan bu yana sürdürdüğü denizaltı projesini iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaşmasını "Avustralya'dan ciddi bir güven ihlali" olarak niteleyerek, güven ilişkisini zedeleyen bu durumun Canberra ile diğer anlaşmaların da sorgulanmasına neden olacağını söyledi.

ABD'nin tavrını da "Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak" şeklinde yorumlayan Beaune, İngiltere için de "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü." ifadesini kullandı.

Fransız Beaune, "Avrupalı gibi hareket etmeli, stratejik özerklik ve savunma alanındaki kapasitemizi güçlendirmeliyiz." dedi.

FRANSA'DAN ANLAŞMA TEPKİSİ