SpaceX’in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi

ABD'li roket geliştiricisi SpaceX
'in içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmasının ardından, dünya çevresinde 3 gün süren "Inspiration4"adlı uçuş güvenli bir şekilde sona erdi. Milyarder iş insanı Jared Isaacman, fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor, doktor asistanı Hayley Arceneaux ve veri mühendisi Christopher Sembroski'yi taşıyan Dragon Kapsülü, Florida, Cape Canaveral kıyılarında Atlas Okyanusu'na
paraşüt ile başarılı bir iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından bir saatten kısa bir sürede bölgedeki kurtarma gemisine alınan kapsüldeki mürettebat,
daha sonra helikopterle NASA
'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne gitti.
"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"
Inspiration4 görevine liderlik eden Jared Isaacman kapsülün başarı ile yeryüzüne ulaşmasının ardından "SpaceX'e çok teşekkürler. Bu bizim için harika bir yolculuktu ve daha yeni başlıyoruz!" derken, SpaceX'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk da sosyal medya platformu twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Tebrikler Inspiration4" ifadesini kullandı.