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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Türkiye artık İngiltere’nin kırmızı listesinde değil

Türkiye artık İngiltere’nin kırmızı listesinde değil
İngiltere, Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Kararı değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek" dedi. Bu arada İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 4 Ekim'den itibaren uluslararası seyahatler için yeni ve basitleştirilmiş bir sistem sunacaklarını belirterek, mevcut yaklaşımı tek bir "kırmızı liste" ile değiştirdiklerini belirtti.
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Türkiye artık İngiltere’nin kırmızı listesinde değil
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