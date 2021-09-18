Türkiye artık İngiltere’nin kırmızı listesinde değil

İngiltere
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Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye
'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Kararı değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, "İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek" dedi. Bu arada İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 4 Ekim'den itibaren uluslararası seyahatler için yeni ve basitleştirilmiş bir sistem sunacaklarını belirterek, mevcut yaklaşımı tek bir "kırmızı liste" ile değiştirdiklerini belirtti.