‘Uzay Turistleri’nden ilk fotoğraflar

ABD'li girişimci Elon Musk
'ın sahibi olduğu SpaceX
firması, yörüngeye gönderdiği dört sivilden oluşan mürettebatla birlikte uzay turizminin kapılarını resmen açarken kapsülden ilk fotoğraflar geldi. 3 günlük yolculuk kapsamında "Uzay Turistleri" olarak adlandırılan ekipten ilk görseller paylaşıldı. Fotoğraflar, mürettebatın uzayda bir günü nasıl geçirdiğini gözler önüne serdi. Dünya
'dan 535 kilometre uzaklıkta gerçekleşen bu yolculuğun bitmesine az bir süre kalmışken mürettebat, geminin içinde her şeyin yolunda gittiğini gösterdi.
FLORİDA AÇIKLARINA İNECEK
NASA
'nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX, bir ilke imza atarak tamamı sivillerden oluşan 4 kişilik mürettebatı, Dragon kapsülüyle çarşamba günü uzaya fırlattı. NASA'nın Florida
'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski ve Dr. Sian Proctor'dan oluşan mürettebat, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya'nın yörüngesine ulaştı. Bu, sivillerin para karşılığında uzay yolculuğuna çıkışı olmasa da kapsülde hiç astronot bulunmaması nedeniyle tarihi bir uçuş olarak kayıtlara geçti. Üç gün boyunca Dünya'nın yörüngesinde dönecek olan kapsül daha sonra tekrar atmosfere girip Florida açıklarında Atlas Okyanusu üzerine iniş yapacak. Dragon'un yolcuları, tüm sistemler otomatik çalışmasına rağmen herhangi bir acil durumla başa çıkabilmek için 6 aylık bir eğitimden geçti.