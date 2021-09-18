Yunanistan’dan büyük skandal! Irkçı vekil çocukları hedef gösterdi!

Göçmenlere yönelik ırkçı politikalarını son yıllarda giderek artıran Yunan hükümeti, bu kez de çocukları hedef aldı. Mültecilere ve göçmenlere yönelik acımazsız tavırlarıyla sık sık dünya gündemine konu olan Yunanistan, yabancı düşmanlığını bu kez iktidar partisi aracılığıyla göstermekten çekinmedi.

ÇOCUKLARI HEDEF GÖSTERDİLER

Ülkenin başkenti Atina'daki bir ilkokulda, Yunan çocuklardan çok yabancı çocuk olduğu haberleri, ülke basınında günlerdir öne çıkıyordu. Meaculpa adlı yayın organının, Atina'daki bir ilkokulda Yunan çocuklardan çok yabancı çocuk olduğunu yazarak, göçmen çocukları adeta nefret öğesi olarak göstermişti.