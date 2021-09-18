Yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü

ABD
'nin New York
kentinden göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi
binasına çarparak öldü. Kâr amacı gütmeyen kuruluş olan New York City Audubon gönüllüsü Melissa Breyer, paylaştığı görselle kuşların toplu ölümüne dikkat çekti. Dünya Ticaret Merkezi kulelerini çevreleyen kaldırımlarda yaklaşık 300 kuş bulduğunu aktaran Breyer "Binalara çarpıp düşen kuşlar, kaldırımın her yerindeydi. Kaldırımlar kelimenin tam anlamıyla kuşlarla kaplıydı" ifadelerini kullandı. NYC Audubon, gökdelen sahiplerinden, geceleri ışıkları karartarak ve camları kuşlar için daha görünür hale getirerek bu ölümleri azaltmaya yardımcı olmalarını istedi.