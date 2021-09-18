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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü

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Yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü
ABD'nin New York kentinden göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü. Kâr amacı gütmeyen kuruluş olan New York City Audubon gönüllüsü Melissa Breyer, paylaştığı görselle kuşların toplu ölümüne dikkat çekti. Dünya Ticaret Merkezi kulelerini çevreleyen kaldırımlarda yaklaşık 300 kuş bulduğunu aktaran Breyer "Binalara çarpıp düşen kuşlar, kaldırımın her yerindeydi. Kaldırımlar kelimenin tam anlamıyla kuşlarla kaplıydı" ifadelerini kullandı. NYC Audubon, gökdelen sahiplerinden, geceleri ışıkları karartarak ve camları kuşlar için daha görünür hale getirerek bu ölümleri azaltmaya yardımcı olmalarını istedi.
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Yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü
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