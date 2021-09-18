ABD
, İngiltere
ve Avustralya
'nın önceki gün AUKUS adı altında güvenlik işbirliği kurmasının yankıları sürüyor. Anlaşma ile Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa
ile yürüttüğü ve maliyeti 90 milyar dolara ulaşacak olan Taarruz Denizaltı Programı rafa kalktı. Avustralya ile yapılan "yüzyılın anlaşmasını" ABD ve İngiltere'ye kaptıran Fransa'da tepkiler öfkeye dönüşürken Fransız siyasetçiler bu durumu, "Yüzyılın anlaşması, yüzyılın fiyaskosu haline geldi" şeklinde değerlendirdi. Denizaltı krizinden sonra Washington'daki ABD-Fransa dostluk galasını iptal eden Fransa, ayrıca Washington ve Canberra büyükelçilerini de geri çağırdı.