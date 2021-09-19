Afganistan’da bombalı saldırı: 2 sivil öldü

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5. Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DÜN DE AYNI KENTTE SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.