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Giriş Tarihi: 19.9.2021 17:39

Afganistan'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü

AA
Afganistan’da bombalı saldırı: 2 sivil öldü

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5. Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DÜN DE AYNI KENTTE SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.

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Afganistan'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü
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