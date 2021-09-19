AUKUS krizi derinleşiyor

Denizaltı anlaşması nedeniyle son günlerde büyük bir gerilimin içinde olan Fransa
, Avustralya
, İngiltere ve ABD arasında sular durulmuyor. İngiltere, ABD ve Avustralya'nın nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşmasını içeren AUKUS Paktı'na tepki gösteren Fransa, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerimizi istişareler için derhal Paris
'e geri çağırma kararı alındı" dedi. Geri çağrılan Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault ülke diplomasisini "Beceriksiz, yetersiz ve Avustralya'ya aykırı" şeklinde niteledi. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune
ise İngiltere'yi AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'ye dönmekle suçladı.
MACRON AFiŞiNE 10 BİN EURO CEZA
Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Adolf Hitler
'e benzetildiği afişler asan Michel-Ange Flori'ye 10 bin euro para cezası verildi.