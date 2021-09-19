Avustralya’dan flaş Fransa açıklaması: İhanetle suçlanmışlardı...

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ülkesinin Fransız Naval Grubu ile 2016 yılında yapılan 90 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşa etme projesini sona erdirmelerine, Fransa'nın verdiği tepkiyle ilgili Avustralya Sky News'e açıklama yaptı.

Fransızların neden üzgün olduğunu anladığını ancak Avustralya'nın aldığı iptal kararının, Fransa için sürpriz olmaması gerektiğini vurgulayan Dutton, anlaşmayla ilgili ''Baştan beri açık ve dürüst olduk.'' dedi.

Dutton, "Bir inceleme yaptık zira birkaç yıldır sözleşme konusunda endişeliydik. İnceleme, bize çok açık bir şekilde nükleer enerjili denizaltının Avustralya'yı güvende tutmak için en iyi seçenek olduğunu gösterdi, aldığımız karar da bu." diye konuştu.