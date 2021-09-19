Özrü kâbul etmiyoruz

ABD
'nin Afganistan
'dan çekilmesinin son günlerinde başkent Kâbil'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 10 kişinin akrabaları, ABD'nin taziye ve özrünü kabul etmediklerini dile getirdi. Kurbanların yakınları, ABD Merkez Kuvvetler
(CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie
'nin aynı aileden hayatını kaybeden 10 kişinin tamamının sivil olduğunu açıklaması ve özür dilemesinin ardından konuştu. DEAŞ
'lı olduğu iddiasıyla hava saldırısında öldürülen mühendis ve yardım görevlisi Zumaray Ahmedi
'nin kardeşi Romel Ahmedi, olayda 3 çocuğunu ve yakınlarını kaybettiğini söyledi. Ahmedi, "ABD'nin uzaktan özür dilemesini kabul etmiyoruz. Bizim suçlu olmadığımızı yakından görsünler. Bizimle irtibata geçsinler, görsünler bizim hasarlarımızı ve telafi etsinler. ABD bize kan parası ödesin. Biz zaten suçsuzduk" şeklinde konuştu. ABD'nin DEAŞ suçlaması nedeniyle hedefe alındıklarını ve tehdit altında olduklarını kaydeden Ahmedi, "ABD bizi de buradan götürsün" dedi.
'HESAP SORULSUN'
Zumaray Ahmedi'nin dayısı Muhammed Nesim
ise, uluslararası toplumun sorumluların peşine düşmesini ve hesap sormasını isteyerek, "Bu bir savaş suçudur, affedilir yanı da yoktur" ifadelerini kullandı. Nesim, "ABD kendi suçlarını kabul etmiş. Özür dilemekle bizim elimize artık bir şey geçmeyecek. Onlar tüm dünyada suç işleyip önce üzerini örtüp daha sonra özür dilerse o zaman dünyada insan kalmayacaktır" dedi. "Bu olay telafi edilemez" diyen ailenin avukatı Abdulaziz Şuayb
de "Olayları unutmaları için Afganistan'dan çıkartılmalılar" açıklamasında bulundu.